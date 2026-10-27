Informan cierre de accesos al Parquemet “hasta nuevo aviso” tras paso de las lluvias en la Región Metropolitana

El Parque Metropolitano de Santiago se mantendrá cerrado de manera preventiva hasta nuevo aviso.
Esto ocurre luego del intenso sistema frontal registrado durante la tarde-noche de este lunes en gran parte de la Región Metropolitana, el cual incluyó precipitaciones, vientos y tormentas eléctricas.
En algunos sectores de la capital, particularmente en Las Condes, se registró la activación de la quebrada Honda, generando inundaciones.
Las autoridades informaron que la medida “busca resguardar la seguridad de nuestros visitantes ante posibles deslizamientos de tierra, caída de árboles y caminos resbaladizos”.
La decisión también contempla el cierre preventivo del Cerro El Carbón.
“La razón es porque nuestros equipos se encontrarán monitoreando el Parque para que estén las condiciones seguras para la apertura. Luego de estas lluvias, se han presentado muchos deslizamientos de tierra, caída de rocas y árboles. Todo lo hacemos por la seguridad de nuestros visitantes”, reforzaron desde Parquemet.
No se encuentran operativos:
- Zoológico Nacional
- Bosque Santiago
- Teleférico
- Funicular
- Senderos y jardines
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