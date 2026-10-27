Niño de 3 años murió tras caer desde piso 13 en edificio de Santiago: Departamento no tenía mallas de seguridad

Un menor de tres años murió tras caer desde el piso 13 de un edificio en el centro de Santiago.
De acuerdo con información policial, el niño fue trasladado hasta el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (ex Posta Central), donde se constató su fallecimiento.
El comisario Sebastián Rojas, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que el equipo acudió hasta el recinto asistencial a petición de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
En esa línea, señaló que se trataba de “un menor fallecido por muerte de precipitación de altura”.
Posteriormente, personal de la brigada se trasladó hasta el domicilio ubicado en el piso 13.
Tras realizar una inspección ocular del sitio del suceso, “se estableció que el mismo no contaba con medida de seguridad y los seguros del ventanal de protección que daban acceso al balcón se encontraban en mal estado”, indicó el comisario.
La Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios realice las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos.
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