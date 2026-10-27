Gimnasio destruido y varios daños en salas: Así quedó el Colegio Tricahue en Requínoa tras el paso del tornado por la región

Un tornado provocó daños en al menos 70 viviendas, destruyó parte de un establecimiento educacional y dejó a miles de hogares sin suministro eléctrico en Requínoa, Región de O’Higgins. El fenómeno se registró cerca de las 17:30 horas de este lunes y fue clasificado preliminarmente como EF-2, con vientos estimados de hasta 218 km/h.

Según informó Las Últimas Noticias, el tornado arrancó techumbres, derribó postes eléctricos y afectó especialmente al Colegio Tricahue. Pese a los daños, no se reportaron personas heridas y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, explicó que el gimnasio del establecimiento educacional quedó prácticamente destruido, varias salas sufrieron roturas de ventanales y un contenedor fue desplazado hasta un camino hacia Rosario.

El municipio suspendió las clases de este martes 27 de octubre en todos sus establecimientos educacionales, incluidos colegios, liceos y jardines infantiles. En tanto, el Colegio Tricahue anunció que mantendrá la suspensión hasta el viernes 30 de octubre, mientras se realizan labores de evaluación, limpieza y recuperación de sus instalaciones.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicó que la clasificación preliminar EF-2 en la escala Fujita Mejorada corresponde a vientos estimados entre 179 y 218 km/h. Arnoldo Zúñiga, del organismo, señaló que la evaluación consideró las imágenes del fenómeno, los daños reportados por Senapred y la magnitud de la rotación de los vientos.