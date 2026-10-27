Sistema frontal que afectó al país: Senapred reporta 59 albergados y 233 viviendas con daños o en evaluación tras fuerte lluvia en la zona centro y sur

Durante la mañana de este martes, Senapred realizó un balance sobre las afectaciones provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, informando tres personas damnificadas, 59 albergadas y una lesionada, además de 233 viviendas con distintos niveles de daño o pendientes de evaluación.

Según el reporte del organismo, actualizado a las 05:30 horas, se contabilizan 79 viviendas con daño menor, una con daño mayor y otras 153 cuya afectación permanece en evaluación. De las 59 personas albergadas, 50 corresponden al campamento Vista Hermosa de Puente Alto, habilitado desde el evento meteorológico anterior.

Una de las situaciones más complejas se registra en la Región de O’Higgins, donde el tornado que afectó este lunes a Requínoa dejó un adulto mayor lesionado, 85 viviendas y un establecimiento educacional con daños en evaluación. La Dirección Meteorológica de Chile clasificó el fenómeno como EF-2, con vientos de entre 179 y 218 km/h.

En esa misma región, la comuna de Rengo presenta otras 49 viviendas con daños pendientes de evaluación por voladuras de techumbres y granizos. En tanto, la Región del Maule registra 73 inmuebles con daños menores y dos en evaluación, mientras que en Ñuble se contabilizan tres damnificados y una vivienda con daño mayor en San Carlos.

En la Región Metropolitana, Senapred informó de 14 viviendas con daños en evaluación en La Reina y seis con daños menores en Las Condes. También se registraron evacuaciones en Lo Barnechea, además de anegamientos, activación de quebradas y rodados en distintas rutas del sector oriente de Santiago.

Respecto del suministro eléctrico, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 3.610 clientes sin energía a nivel nacional, según datos de las 05:45 horas. Las mayores interrupciones se concentran en la Región Metropolitana (1.020), O’Higgins (717), Maule (648) y Ñuble (551). El organismo precisó que no todos los cortes necesariamente están relacionados con el sistema frontal.

Por otra parte, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en Requínoa y en la comuna de Maule, además de los establecimientos ubicados dentro del perímetro de seguridad de Las Condes y el Colegio Farellones, en Lo Barnechea.

Senapred mantiene la alerta roja por riesgo de remociones en masa en 10 comunas de la Región Metropolitana, además de Requínoa por el tornado.