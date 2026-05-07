Tras operativo en Temucuicui: Solo uno de los detenidos quedó en prisión preventiva

La madrugada de este miércoles se desarrolló un operativo en Temucuicui que terminó con cinco personas detenidas.

La diligencia fue liderada por Carabineros y contó con el apoyo del Ejército y se realizó en el marco de una investigación por robo de vehículos.

Del total de arrestados, solo uno de ellos quedó con prisión preventiva, mientras que el resto cumplirá otras medidas cautelares.

Cabe recordar que en el procedimiento se allanaron tres domicilios en la comunidad y se incautaron chalecos antibalas, municiones y un auto que estaba en proceso de desarme.

Tres de los arrestados tienen participación en delitos como el robo de vehículos motorizados, atentados incendiarios y disparos injustificados. Mientras que a los otros dos se les imputa infracción a la Ley de Drogas en calidad de flagrancia.

Así, el Tribunal de Garantía de Panguipulli determinó prisión preventiva para uno de ellos, mientras que los demás quedaron con cautelares de menor gravedad, como arresto domiciliario nocturno.