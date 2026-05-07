“En las condiciones que nos entregaron el avance, era imposible”: PDG explica quiebre de acuerdo por megarreforma

Luego de la caída del entendimiento entre el Gobierno y el Partido de la Gente por la megarreforma, el jefe de bancada de la colectividad, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró en Radio Duna, que el proyecto todavía requiere modificaciones para ajustarse a la realidad.

“Hay muchas que hay que ajustar para que esto vaya teniendo un sentido de realidad. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en ello”, señaló el parlamentario, quien insistió en que el PDG mantiene disposición para participar en la discusión.

En ese contexto, también se refirió al informe del Consejo Fiscal Autónomo y planteó que el Ejecutivo debe responder a las observaciones formuladas por el organismo. “Lo que corresponde es hacerse cargo de las observaciones que le hicieron”, afirmó.

Valenzuela sostuvo además que la negociación no solo debe abordarse desde un punto de vista técnico. “Hay un problema de sentido práctico y político. El Gobierno tiene que poner en la balanza esta mirada más allá de lo técnico”, indicó.

Respecto del fallido acuerdo, el diputado afirmó que existían bases previamente conversadas entre ambas partes. “Habíamos llegado a un acuerdo, independiente de que era algo que se estaba dibujando, esto tenía marco”, comentó.

Sin embargo, explicó que el documento entregado por el Ejecutivo terminó alejando las posibilidades de avanzar. “Es un tema complejo para ellos entendiendo que había habido un acuerdo, pero lo que se entrega ayer era demasiado insuficiente, muy lejos de poder avanzar”, sostuvo.

El legislador agregó que la bancada estaba disponible para continuar el diálogo, aunque recalcó que las condiciones propuestas no permitían seguir adelante con el entendimiento. “Espero que puedan entender que nosotros teníamos toda la disposición de diálogo, pero en las condiciones que nos entregaron el avance, era imposible”, expresó.

Finalmente, Valenzuela aseguró que desde el PDG buscaban impulsar medidas enfocadas en la clase media dentro de la discusión de la megarreforma. “Estamos con la disponibilidad de ofrecerle algo en principio a la clase media, que hoy día la ley no lo hace”, concluyó.