“Cuando duermes con niños, amaneces mojado”: Hoffmann aborda presión del PDG al Gobierno

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, abordó la tensión generada en torno al apoyo del Partido de la Gente (PDG) a la Ley de Reconstrucción Nacional, proyecto clave del Gobierno que busca avanzar en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En entrevista con Radio Infinita, la dirigenta oficialista sostuvo que el respaldo del PDG es relevante para la tramitación de la iniciativa, aunque advirtió que el comportamiento de esa colectividad era esperable dentro del escenario legislativo.

“Sin duda que es importante el apoyo del PDG, y eso pasa cuando tú duermes con niños, amaneces mojado”, afirmó Hoffmann.

La exparlamentaria agregó que la situación “era bastante predecible”, debido al rol que, a su juicio, ha jugado el Partido de la Gente al ubicarse fuera del eje tradicional entre izquierda y derecha.

“Ellos han jugado en este rol de no izquierda, no derecha, y viendo la oportunidad”, señaló, junto con apuntar a que el Gobierno les entregó una posición relevante al instalar temas vinculados a la clase media.

Hoffmann también planteó que la tensión podría formar parte de una estrategia política y se mostró confiada en que el conflicto pueda resolverse durante las próximas horas.

“Tengo la impresión de que esto es parte de la estrategia, de la puesta en escena. Tengo la impresión, quizás estoy siendo demasiado positiva, que esto se va a arreglar en unas horas más”, sostuvo.

Consultada sobre si el Gobierno quedó en una posición incómoda frente al PDG, Hoffmann reconoció que el escenario era previsible, aunque descartó que el problema esté directamente asociado al pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo.

La timonel gremialista sostuvo que el Ejecutivo debe escuchar las advertencias del organismo fiscal, pero recalcó que la prioridad política inmediata es lograr que la Ley de Reconstrucción avance en la Cámara.

“Hay que escuchar al Consejo, a diferencia del gobierno anterior, hay que tomar medidas, y eso probablemente el Gobierno tiene claro, pero tiene que sacar este proyecto de la Cámara de Diputados”, señaló.