Metro informa que su servicio tiene una “disminución de velocidad”: Hay mayores tiempos de viaje en Línea 5

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro informa que está funcionando con “disminución de velocidad”: Hay mayores tiempos de viaje en Línea 5/Agencia Uno

Metro de Santiago informó este jueves que su servicio tiene una “disminución de velocidad”. 

A las 7:47 horas, comunicaron en sus redes sociales: “Tenemos disminución de velocidad, lo que estaría ocasionando tiempos de viaje mayor al habitual en Línea 5”.

“Nuestro equipo se encuentra trabajando para mejorar la frecuencia. Seguiremos informando”, añadieron.

Hasta el momento, la empresa no ha entregado las razones de la disminución de velocidad.

La situación, además, ocurre en hora punta semanal.

Lo más leído

Lee también