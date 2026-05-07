Gobierno concretó traspaso de $154 mil millones a Servicios de Salud para fortalecer Plan de Alerta Oncológica

Esta semana, el Gobierno concretó el traspaso de $154 mil millones a Servicios de Salud destinados a fortalecer la Alerta Oncológica y reducir la lista de espera y agilizar la atención de pacientes con cáncer.

La ministra de Salud, May Chomali; el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; y el director de Fonasa, César Oyarzo, firmaron el Acuerdo de Programación, mediante el cual se transferirán los recursos.

Con esto se busca “aumentar la capacidad de resolución del sistema público de salud. El foco principal es atender a los pacientes que presentan tiempos de espera prolongados, garantizando una atención oportuna”.

Según informó el Ejecutivo, los recursos asignados para reducir las listas de espera de pacientes con cáncer permitirán:

Fortalecer la capacidad pública: Se prioriza la atención dentro de los hospitales donde cada paciente ya se atiende regularmente.

Se prioriza la atención dentro de los hospitales donde cada paciente ya se atiende regularmente. Gestión eficiente: Se permite la derivación a un segundo prestador privado solo cuando el sistema público no puede responder en los tiempos recomendados, bajo las condiciones y aranceles convenidos por Fonasa.

Se permite la derivación a un segundo prestador privado solo cuando el sistema público no puede responder en los tiempos recomendados, bajo las condiciones y aranceles convenidos por Fonasa. Derivación controlada: Fonasa cuenta con una red de 21 establecimientos como segundos prestadores en Santiago y regiones.

Asimismo, se señaló que el Plan de Alerta Oncológica está enfocado en personas identificadas en el corte de información al 31 de enero de 2026. Hasta esa fecha se reportaron 33.702 pacientes en espera por atención oncológica.

De ese total, 19.613 son pacientes GES con garantías de retraso prolongado, y 14.089 son casos No GES sin una ruta definida para su problema de salud.