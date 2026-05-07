PDI investiga hallazgo de feto de 40 semanas en tienda del Mall Plaza Sur

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando el hallazgo de un feto “en etapa de término” al interior de una tienda del Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo.

Tras una solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, personal de la Brigada de Homicidios llegó hasta una tienda del centro comercial y, tras realizar un examen criminalístico del cadáver, se determinó que “corresponde a un feto en estado de término de entre 40 a 41 semanas de gestación“, dijo el comisario Jorge Cádiz, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Añadió que la data de muerte varía entre tres a cinco días y la causa de muerte está indeterminada aún, a la espera de la autopsia por parte del Servicio Médico Legal (SML).

Consultado sobre si se tiene conocimiento de cuándo fue dejado el feto en el lugar, el comisario respondió que eso es materia de investigación y que se están revisando las cámaras de seguridad para obtener más antecedentes.

También señaló que el cadáver fue encontrado al interior de una bolsa y “tapado con una prenda de vestir”.

Asimismo, fueron los trabajadores de la tienda quienes se dieron cuenta de su presencia, “básicamente por el olor que emanaba desde el feto, que se encontraba en avanzado estado de putrefacción“.