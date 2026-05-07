Trump amenaza con intervenir en México contra el narco: “Si no hacen el trabajo, lo haremos nosotros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra México y advirtió que su administración podría intervenir si las autoridades mexicanas no actúan contra el narcotráfico.

¿Qué dijo el presidente Donald Trump?

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que el tráfico de drogas por mar se habría reducido en 97% y afirmó que ahora Washington pondrá énfasis en acciones terrestres.

“Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden”, señaló Trump, en referencia a México y a otros países vinculados al tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

La declaración se suma a otras advertencias previas del mandatario, quien ya había planteado que las operaciones estadounidenses contra organizaciones criminales podrían desarrollarse en “cualquier lugar”, incluso en territorio latinoamericano.

El mensaje vuelve a tensionar la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana ha reivindicado la soberanía de su país frente a la postura de Washington y ha rechazado eventuales acciones unilaterales de Estados Unidos.

La ofensiva verbal ocurre en un contexto de mayor presión estadounidense contra los carteles. Según reportes internacionales, Washington ha endurecido su estrategia contra el narcotráfico y ha apuntado a redes vinculadas con el tráfico de drogas sintéticas, incluido el fentanilo.

Desde septiembre pasado, Estados Unidos ha realizado ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas, operaciones que han dejado más de un centenar de muertos, según antecedentes citados por medios internacionales.