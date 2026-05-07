Alumno muere electrocutado durante clase en Inacap de La Granja: PDI indaga posible negligencia

Un estudiante de 21 años murió electrocutado durante una clase al interior de Inacap de La Granja, en un hecho que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué con el estudiante del Inacap en La Granja?

Según los antecedentes policiales, la víctima participaba en una clase de ingeniería en mantenimiento industrial cuando manipulaba un tablero de alta tensión.

Por causas que son parte de la investigación, el joven recibió una descarga eléctrica que habría superado los 380 voltios.

Tras el incidente, sus compañeros intentaron auxiliarlo en primera instancia. Sin embargo, el estudiante falleció en el lugar.

La comisaria Karla Alarcón, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, señaló que el alumno “fue auxiliado en primera instancia por sus compañeros, falleciendo en el sitio”.

La investigación busca establecer la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades. Entre las hipótesis que indaga la PDI está una posible negligencia del recinto educacional o responsabilidad del propio estudiante durante la manipulación del tablero.

Las diligencias continúan para esclarecer las condiciones en que se desarrollaba la clase, los protocolos de seguridad aplicados y el estado del equipamiento utilizado.