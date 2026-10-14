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Tras intensas lluvias y granizadas: Revisa el estado de los pasos bajo nivel en la Región Metropolitana

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Tras intensas lluvias y granizadas: Revisa el estado de los pasos bajo nivel en la Región Metropolitana/Agencia Uno

Diferentes afectaciones generó el intenso sistema frontal ocurrido ayer martes en la Región Metropolitana.

La jornada estuvo marcada por la caída de lluvias, granizadas y tormentas eléctricas, junto con la inundación de distintos sectores.

Todo esto llevó a que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretara alerta roja en la Región Metropolitana.

La plataforma Transporte Informa comunicó el estado de los pasos bajo nivel que se encuentran habilitados y cerrados, hasta las 6:50 horas de este miércoles 14 de octubre.

Revisa el detalle a continuación.

Se encuentran cerrados:

  • Paso bajo nivel de Exposición/Blanco Encalada, anegado en Santiago-Estación Central
  • Paso bajo nivel de Lo Valledor, con acumulación de agua en Pedro Aguirre Cerda
  • Paso bajo nivel Carlos Dittborn, cerrado con sedimentos en Ñuñoa

Se mantienen habilitados:

  • Paso bajo nivel de Américo Vespucio/Avenida Las Torres, habilitado en Macul-Peñalolén
  • Paso bajo nivel de Ruta 5 bajo General Rondizzoni, habilitado en Santiago
  • Avenida Departamental/Gran Avenida, habilitado en San Miguel
  • Paso bajo nivel de Lira con Alameda, habilitado en Santiago
  • Paso bajo nivel de Eduardo Castillo Velasco, sector Villa Frei, en Ñuñoa
  • Avenida Lo Espejo entre General Velásquez y Ruta 5, habilitado con precaución por sedimentos en Lo Espejo-San Bernardo
  • O’Higgins/Barros Arana, habilitado en San Bernardo
  • Las Acacias, habilitado San Bernardo
  • La Divisa/Empresa Watt´s, habilitado en San Bernardo
  • Regina Gálvez, habilitado San Bernardo
  • La Estancilla, habilitado San Bernardo
  • Avenida La Florida/bajo Walker Martínez habilitado en La Florida
  • Buin Alto Jahuel bajo paso ferroviario habilitado en Buin
  • Colón/Pinto, habilitado en San Bernardo
  • Paso San José, habilitado San Bernardo

En tanto, el paso bajo nivel de Ñuble, entre Avenida Vicuña Mackenna y San Eugenio, en la comuna de Ñuñoa, fue habilitado solo al oriente. Al poniente continúa cerrado.

Las autoridades llamaron a mantener la precaución en el sector.

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