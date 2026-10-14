Tras intensas lluvias y granizadas: Revisa el estado de los pasos bajo nivel en la Región Metropolitana

Diferentes afectaciones generó el intenso sistema frontal ocurrido ayer martes en la Región Metropolitana.
La jornada estuvo marcada por la caída de lluvias, granizadas y tormentas eléctricas, junto con la inundación de distintos sectores.
Todo esto llevó a que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretara alerta roja en la Región Metropolitana.
La plataforma Transporte Informa comunicó el estado de los pasos bajo nivel que se encuentran habilitados y cerrados, hasta las 6:50 horas de este miércoles 14 de octubre.
Revisa el detalle a continuación.
Se encuentran cerrados:
- Paso bajo nivel de Exposición/Blanco Encalada, anegado en Santiago-Estación Central
- Paso bajo nivel de Lo Valledor, con acumulación de agua en Pedro Aguirre Cerda
- Paso bajo nivel Carlos Dittborn, cerrado con sedimentos en Ñuñoa
Se mantienen habilitados:
- Paso bajo nivel de Américo Vespucio/Avenida Las Torres, habilitado en Macul-Peñalolén
- Paso bajo nivel de Ruta 5 bajo General Rondizzoni, habilitado en Santiago
- Avenida Departamental/Gran Avenida, habilitado en San Miguel
- Paso bajo nivel de Lira con Alameda, habilitado en Santiago
- Paso bajo nivel de Eduardo Castillo Velasco, sector Villa Frei, en Ñuñoa
- Avenida Lo Espejo entre General Velásquez y Ruta 5, habilitado con precaución por sedimentos en Lo Espejo-San Bernardo
- O’Higgins/Barros Arana, habilitado en San Bernardo
- Las Acacias, habilitado San Bernardo
- La Divisa/Empresa Watt´s, habilitado en San Bernardo
- Regina Gálvez, habilitado San Bernardo
- La Estancilla, habilitado San Bernardo
- Avenida La Florida/bajo Walker Martínez habilitado en La Florida
- Buin Alto Jahuel bajo paso ferroviario habilitado en Buin
- Colón/Pinto, habilitado en San Bernardo
- Paso San José, habilitado San Bernardo
Actualización (06:50). Estado de pasos bajo nivel a la hora en la Región Metropolitana:
❌Paso bajo nivel de Exposición/Blanco Encalada, anegado #Santiago #EstaciónCentral
❌Paso bajo nivel de Lo Valledor, con acumulación de agua #PAC
❌Paso bajo nivel Carlos Dittborn, cerrado con sedimentos #Ñuñoa
✅Paso bajo nivel de A. Vespucio/Av. Las Torres, habilitado #Macul #Peñalolén
✅Paso bajo nivel de Ruta 5 bajo Gral. Rondizzoni, habilitado #Santiago
✅Av. Departamental/Gran Avenida, habilitado #SanMiguel
✅Paso bajo nivel de Lira con Alameda, habilitado #Santiago
✅Paso bajo nivel de Eduardo Castillo Velasco sector Villa Frei #Ñuñoa
✅Av. Lo Espejo entre Gral. Velásquez y #Ruta5, habilitado con precaución por sedimentos #LoEspejo #SanBernardo
✅O’Higgins/Barros Arana, habilitado #SanBernardo
✅Las Acacias, habilitado #SanBernardo
✅La Divisa/Empresa Watt´s, habilitado #SanBernardo
✅Regina Gálvez, habilitado #SanBernardo
✅La Estancilla, habilitado #SanBernardo
✅Av. La Florida/bajo Walker Martínez habilitado #LaFlorida
✅Buin Alto Jahuel bajo paso ferroviario habilitado #Buin
✅Colón/Pinto, habilitado #SanBernardo
✅Paso San José, habilitado #SanBernardo
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 14, 2026
En tanto, el paso bajo nivel de Ñuble, entre Avenida Vicuña Mackenna y San Eugenio, en la comuna de Ñuñoa, fue habilitado solo al oriente. Al poniente continúa cerrado.
Las autoridades llamaron a mantener la precaución en el sector.
Actualización (07:20). Es HABILITADO paso bajo nivel de Ñuble ubicado entre Av. Vicuña Mackenna y San Eugenio en #Ñuñoa SÓLO AL ORIENTE. Al poniente se mantiene cerrado. Mantenga precaución
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 14, 2026
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