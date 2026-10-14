Tras el sistema frontal: Reportan 27 cruces con semáforos apagados en 12 comunas de la Región Metropolitana

El sistema frontal que afectó a Santiago durante la tarde del martes continúa generando problemas en el tránsito. Durante la mañana de este miércoles 14 de octubre, TransporteInforma reportó 27 cruces con semáforos apagados en 12 comunas de la Región Metropolitana.

Según el listado difundido por la plataforma del Ministerio de Transportes, Ñuñoa concentra la mayor cantidad de intersecciones afectadas, con seis puntos. Le siguen Santiago y Las Condes, con cuatro cada una.

La situación se produce después de las intensas precipitaciones, granizadas y tormentas eléctricas registradas en la capital, que provocaron anegamientos y cortes de energía. Según el balance de Senapred, la noche del martes había cerca de 23 mil clientes sin suministro eléctrico en la región.

Durante esa jornada, Senapred también declaró Alerta Roja para toda la Región Metropolitana, mientras los equipos de emergencia y las autoridades de tránsito trabajaban para enfrentar las afectaciones del temporal.

¿Dónde están los semáforos apagados en Santiago?

De acuerdo con el reporte de TransporteInforma difundido durante la mañana de este miércoles, las intersecciones afectadas son las siguientes:

Estación Central: Los Pajaritos (norte) con Vista Hermosa.

Los Pajaritos (norte) con Vista Hermosa. Las Condes: San Carlos de Apoquindo con General Blanche; General Blanche con Cerro San Ramón; General Blanche con Francisco Bulnes Correa; Quebrada Honda con Francisco Bulnes Correa.

San Carlos de Apoquindo con General Blanche; General Blanche con Cerro San Ramón; General Blanche con Francisco Bulnes Correa; Quebrada Honda con Francisco Bulnes Correa. Cerro Navia: José Joaquín Pérez con Estados Unidos.

José Joaquín Pérez con Estados Unidos. San Joaquín: Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón; Vicuña Mackenna con Guillermo Mann.

Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón; Vicuña Mackenna con Guillermo Mann. Pedro Aguirre Cerda: José Joaquín Prieto (oriente) con Departamental.

José Joaquín Prieto (oriente) con Departamental. Lo Prado: Neptuno con Los Copihues.

Neptuno con Los Copihues. Ñuñoa: Manuel Montt con Irarrázaval; Lo Encalada con Carlos Dittborn; José Miguel Infante con José Domingo Cañas; Antonio Varas con Irarrázaval; Diagonal Oriente/José Batlle y Ordóñez con Montenegro; Maratón con Grecia.

Manuel Montt con Irarrázaval; Lo Encalada con Carlos Dittborn; José Miguel Infante con José Domingo Cañas; Antonio Varas con Irarrázaval; Diagonal Oriente/José Batlle y Ordóñez con Montenegro; Maratón con Grecia. Santiago: Vicuña Mackenna con Diez de Julio; García Reyes con Alameda Bernardo O’Higgins; Luis Cousiño con Rondizzoni; Ecuador con Alameda Bernardo O’Higgins.

Vicuña Mackenna con Diez de Julio; García Reyes con Alameda Bernardo O’Higgins; Luis Cousiño con Rondizzoni; Ecuador con Alameda Bernardo O’Higgins. Providencia: Manuel Montt con Granaderos; Antonio Varas con Alférez Real-Pocuro.

Manuel Montt con Granaderos; Antonio Varas con Alférez Real-Pocuro. Macul: Exequiel Fernández con Los Plátanos.

Exequiel Fernández con Los Plátanos. Quinta Normal: General Velásquez Norte con Mapocho Oriente.

General Velásquez Norte con Mapocho Oriente. Recoleta: Recoleta con Valdivieso; Loreto con Dominica; avenida Perú con Dominica.

TransporteInforma ha llamado a los automovilistas a conducir a la defensiva y extremar las precauciones al aproximarse a intersecciones con semáforos fuera de servicio.

El listado corresponde al reporte de la mañana de este miércoles y podría variar a medida que se restablezca el funcionamiento de los dispositivos.