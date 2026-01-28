Juan Pablo Letelier tras detención de exagente de la DINA: “Se tendrá que evaluar si los tribunales piden su extradición y qué hará Kast”

El exsenador e hijo del excanciller chileno Orlando Letelier, Juan Pablo Letelier, se refirió a la detención del exagente de la DINA Armando Fernández Larios por parte del ICE en Estados Unidos. “Tendremos que ver si los tribunales pedirán su extradición para que sea presentado frente a la justicia por las responsabilidades que ha tenido en otros crímenes”, afirmó.

El exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Armando Fernández Larios, aparece en el portal Arrested: Worst of the Worst del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

Este sitio reúne casos de arrestos destacados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En el caso de Fernández Larios, al revisar su expediente, se consigna que fue exguardaespaldas de Sergio Arellano Stark, líder de la denominada Caravana de la Muerte, y autor material del atentado perpetrado en 1976 en Washington contra el excanciller chileno Orlando Letelier y su secretaria estadounidense Ronni Moffitt.

Respecto a la aprehensión, el exsenador e hijo del excanciller Orlando Letelier, Juan Pablo Letelier, expresó que “no solo fue asesinado mi padre en el acto terrorista del cual él fue partícipe”, y sostuvo que se trata de “una noticia en desarrollo”.

En ese sentido, aclaró que aún se debe esperar la decisión de las autoridades estadounidenses respecto de si Fernández Larios será expulsado del país. “Hay que conocer la decisión de si lo expulsarán o no. También tendremos que ver otros dos temas: si en Chile los tribunales pedirán su extradición para que sea presentado frente a la justicia por las responsabilidades que ha tenido en otros crímenes, como el de Carmelo Soria, por el que está acusado, y por la Caravana de la Muerte en el norte”, afirmó.

Asimismo, planteó una arista política del caso y apuntó a la postura del presidente electo José Antonio Kast. “Tendremos que ver qué va a hacer respecto a este tipo de casos. Él en su campaña habló de que personas responsables de crímenes de lesa humanidad no tuvieran que cumplir sus responsabilidades penales por razones de edad”, señaló.

Finalmente, Letelier manifestó que “la justicia, aunque demore, llega de a poco”, y recalcó que “la aprehensión de Armando Fernández Larios en Estados Unidos es un acto de justicia”.

El historial de Armando Fernández Larios

Fernández Larios cuenta con antecedentes judiciales conocidos en Estados Unidos por dicho atentado. Si bien permaneció cinco meses en prisión, posteriormente obtuvo protección del gobierno estadounidense tras acogerse a un programa especial de testigos.

Al respecto, el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Álvaro Varela, sostuvo que “las causas en general están cerradas, pero en cuanto llegue de regreso a Chile se deben reabrir; es decir, él no va a pisar en libertad Chile”.

El exmilitar residió durante casi 40 años en Estados Unidos y fue detenido recientemente por el ICE. El DHS le imputa el delito de homicidio y confirmó que su captura se realizó en la ciudad de Fort Myers, Florida.

Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren detalló se encuentra detenido hace bastante tiempo y precisó que “sobre su situación legal específica en Estados Unidos, no nos corresponde informar”. No obstante, añadió que “la calificación que se ha hecho respecto de Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad”.

En esa misma línea, Varela explicó que “lo que está ocurriendo es un proceso administrativo llevado adelante al margen de los tribunales. Son personas que están residiendo dentro del territorio de Estados Unidos y que Estados Unidos no quiere mantener en su país”.

Lee también:Detienen a exagente de la DINA Armando Fernández Larios en Estados Unidos: Figura en lista de extraditación del ICE

Cabe recordar que la extradición de Fernández Larios a Chile ha sido solicitada por su participación en la Caravana de la Muerte, específicamente por el caso Pisagua, donde se le acusa de secuestro agravado y homicidio calificado, además del atentado contra Letelier en Washington.

“Se encuentra involucrado en múltiples procesos y, en algunos casos, fue procesado incluso, pero dado que no estaba en Chile, muchos de estos procedimientos fueron sobreseídos temporalmente y se declaró su rebeldía”, precisó el abogado del Estudio Jurídico Caucoto & Abogados, Francisco Ugás.

Finalmente, la ministra en visita de causas de derechos humanos, Paola Plaza, se encuentra a la espera de información oficial por parte de Estados Unidos. Expertos indican que, de concretarse su retorno al país, los tribunales deberán reactivar los expedientes en los que está involucrado Fernández Larios y remitir los antecedentes a la Policía de Investigaciones (PDI), lo que permitiría su eventual detención al pisar territorio chileno.