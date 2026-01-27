Exagente de la DINA Armando Fernández Larios figura en lista “Lo peor de lo peor” del ICE en Estados Unidos

El nombre del exoficial aparece en el portal público del DHS que destaca arrestos del ICE. Fernández Larios reconoció en EE.UU. un rol de encubrimiento en el atentado de 1976 que mató a Orlando Letelier y Ronni Moffitt, y su nombre también se vincula a causas por violaciones a los DD.HH., como episodios asociados a la Caravana de la Muerte.

El nombre de Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército y exagente de la DINA, aparece en el portal “Arrested: Worst of the Worst” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, una plataforma que reúne casos de arrestos destacados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Al filtrar por Chile, el sitio despliega decenas de registros asociados a ciudadanos chilenos.

Fernández Larios tiene antecedentes judiciales conocidos en Estados Unidos por el atentado de 1976 en Washington que terminó con la muerte del excanciller chileno Orlando Letelier y de la ciudadana estadounidense Ronni Moffitt. Según Human Rights Watch, el exagente llegó a EE.UU. tras un acuerdo con fiscales federales: se declaró culpable por encubrimiento en ese crimen y cumplió una pena de prisión de cinco meses.

En Chile, su nombre figura además en causas por violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como el Center for Justice and Accountability lo vinculan a episodios asociados a la Caravana de la Muerte y a hechos ocurridos en los primeros meses de la dictadura.

En paralelo, en la justicia chilena también existen antecedentes sobre solicitudes de extradición vinculadas al caso Letelier-Moffitt. Un fallo de la Corte Suprema de 2016 declaró procedente solicitar a Estados Unidos la extradición de Fernández Larios por el homicidio calificado de Ronni Moffitt, en el marco de la investigación por el atentado de 1976.

El portal del DHS se presenta como parte de una estrategia comunicacional para exhibir operativos migratorios y priorizar perfiles que la autoridad estadounidense califica como “lo peor de lo peor”. En ese marco, la aparición de Fernández Larios en el listado reactivó la atención sobre su situación judicial y sus causas pendientes ligadas a crímenes de la dictadura.

Mira el perfil de Armando Fernández Larios en la base de datos del ICE aquí.