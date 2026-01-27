“Lo peor de lo peor”: EE.UU. revela lista de los 42 chilenos que figuran entre los peores criminales arrestados por el ICE

El Departamento de Seguridad Nacional difundió un portal que reúne arrestos destacados por el ICE. Al filtrar por Chile, el sitio muestra 42 casos, con delitos imputados que van desde hurtos y robos hasta drogas y otros.

42 ciudadanos chilenos figuran en una lista pública del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos bajo el rótulo “Worst of the Worst” (“lo peor de lo peor”).

Según el sitio y lo reportado por medios, la nómina incluye a hombres y mujeres con delitos atribuidos que van desde hurtos y robos hasta posesión de drogas, distribución de material obsceno y homicidio.

Qué es la lista de “lo peor de lo peor” del ICE

De acuerdo con la información publicada en el sitio, entre los chilenos incluidos hay hombres y mujeres de distintas edades, con imputaciones que van desde hurto y robo hasta posesión de drogas y otros ilícitos. En varios casos, el registro alude a detenciones y cargos, lo que no necesariamente equivale a condenas judiciales.

El listado forma parte de la estrategia comunicacional de la autoridad estadounidense para visibilizar operativos migratorios y reforzar la prioridad puesta en perfiles con antecedentes delictuales. En esa línea, el DHS ha señalado que su foco apunta a comenzar por “lo peor de lo peor”.

Entre los nombres que aparecen en el filtro por Chile, se incluye a Armando Fernández Larios, exmayor del Ejército, quien ha sido vinculado en Estados Unidos al caso del asesinato del excanciller Orlando Letelier y de Ronni Moffitt, ocurrido en 1976 en Washington.

Hasta el momento, no se informó de manera pública si existe coordinación formal con autoridades chilenas por este listado en particular, ni cuántos de los casos se encuentran en etapa de investigación, juicio o con sentencia ejecutoriada.

Mira la lista completa aquí.