Tras derrame de relaves en río Blanco: SMA instruye a Codelco entregar antecedentes y un informe técnico

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) solicitó información a la División Andina de Codelco tras el incidente con revales registrado en una faena minera este jueves.

También inició una fiscalización en terreno luego del derrame de relaves derivado de una obstrucción en el sistema de transporte de dicho material. Así, comenzó a revisar la aplicación de planes de contingencia y monitoreos existentes.

En esa línea, emitió un requerimiento de información de carácter urgente en el cual instruyó a la empresa entregar una serie de antecedentes técnicos divididos en dos entregas obligatorias de 2 días hábiles y de 5 días hábiles.

De esa manera, la División Andina deberá entregar en un plazo de 2 días hábiles los siguientes datos:

Cronología detallada del incidente

Coordenadas UTM y mapas KMZ de las obras afectadas

Cuantificación del volumen de relave derramado y capturado

Superficie de suelo o agua impactada

Caracterización físico-química del material

Monitoreos de la calidad de agua y parámetros en línea (pH y conductividad) en el río Blanco

Acreditar medidas de control, limpieza y activación del Plan de Contingencias

Y en un plazo de 5 días hábiles tendrán que:

Entregar un Informe Técnico Consolidado que contenga las causas de la falla

Evaluación final de impactos en componentes ambientales como agua, suelo, flora, fauna o medio humano

Disposición final del material removido

Plan de acciones para evitar contingencias similares

Paralelo a ello, un equipo de la Superintendencia llegó hasta el lugar para inspeccionar el área afectada. Se evaluó el alcance del derrame y se revisó la efectividad de las tareas de limpieza desarrolladas por la minera.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, comentó que la institución está investigando “el incidente por derrame de relaves ocurrido en la División Andina de Codelco. Para ello, dictamos formalmente un requerimiento de información a la empresa con el fin de precisar las causas de la obstrucción, el volumen de material derramado y la correcta activación de sus planes de contingencia y monitoreos. Asimismo, nuestros equipos de la División de Fiscalización ya se encuentran en el lugar realizando la fiscalización en terreno para verificar los impactos en el sector afectado”.

La entidad, además, precisó que no acatar los requerimientos de información está tipificado por la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA) como una infracción grave, expuesta a procedimientos sancionatorios.