Gira por Uruguay, Argentina y Perú: La agenda día por día del papa León XIV durante su visita a Latinoamérica

(CNN Español) — Tres países de Latinoamérica cuentan las horas para la visita del papa León XIV, que este viernes comienza una gira por Uruguay, Argentina y Perú con visitas a distintas ciudades durante 11 días, en lo que será su primera gira por Sudamérica.

Una vez anunciada, su visita estuvo rodeada de incertidumbre luego de que Robert Prevost diera a conocer que se sometería a una cirugía para que le extirparan un pequeño tumor canceroso en un pulmón.

Pero días después, con una evolución favorable en su salud y una recuperación de acuerdo con lo previsto, el Vaticano confirmó que “no existían contraindicaciones” para seguir adelante con la agenda prevista para viajar a América Latina.

Estas serán las actividades que llevará a cabo el papa León entre el 6 y el 17 de noviembre, de acuerdo con lo publicado por el Vaticano.

Viernes 6 de noviembre

El recorrido comienza este viernes 6 de noviembre desde Roma, y el papa tiene previsto llegar a las 16.30, hora local, al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco.

Una hora más tarde tiene en agenda participar de una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia y un posterior encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Más tarde, León XIV se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. En la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago, se encontrará luego con obispos, seminaristas y religiosos.

Sábado 7 de noviembre

En la mañana del sábado, el papa partirá hacia la ciudad de Paysandú, para oficiar una misa en el Parque París Londres.

Sobre el mediodía tiene previsto el regreso hacia Montevideo, donde tendrá un encuentro social en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y, una hora más tarde, otra reunión con sectores de la educación que será en la Universidad Católica de Uruguay.

A las 19 horas tiene prevista una vigila de oración que se llevará a cabo en el Estadio del Centenario.

Domingo 8 de noviembre

En la mañana del domingo, el papa dará la Santa Misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida y el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Hacia el mediodía almorzará con los obispos en la casa de acogida Jesús Buen Pastor, y por la tarde se despedirá de Montevideo para viajar hacia Buenos Aires, capital de Argentina, donde tiene previsto llegar alrededor de las 16:30.

Lunes 9 de noviembre

Por la mañana, el papa visitará al personal y a quienes asisten al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un centro que da atención a personas con discapacidad ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Luego dará una misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y más tarde se encontrará con grupos ligados al mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Horas más tarde seguirá su actividad oficial con un encuentro en el Palacio San Martín, en el centro de la ciudad, con líderes de comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas; luego tendrá una celebración de las vísperas con el Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana.

Para terminar el día, cenará con obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre

Ese día el papa viajará a Córdoba, una provincia ubicada en la región central de Argentina.

Por la mañana tiene prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, y por la tarde un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Más tarde, regresará a Buenos Aires y participará de una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

El sumo pontífice visitará por la mañana el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego dará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Sobre el mediodía tendrá una ceremonia de despedida en el aeropuerto y viajará hacia Lima, Perú.

Pasadas las 17 horas, tiene previsto llegar a la base de la Fuerza Aérea del Perú, y una hora más tarde será bienvenido en el Palacio de Gobierno y visitará a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Luego tendrá un encuentro con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional en la ciudad de Lima.

Jueves 12 de noviembre

En la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, el papa tendrá un encuentro con los obispos de Perú, seguido por una celebración en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Sobre el mediodía tendrá un evento sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral, y por la tarde una vigilia de oración con los jóvenes y los universitarios en el Estadio Nacional.

Al final del día, tendrá una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes 13 de noviembre

El viernes 13, Robert Prevost volará hacia Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años.

Allí dará una misa en la explanada de las pampas de Pimentel y luego tendrá una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

Más tarde tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, equipos sinodales y los consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz; y posteriormente otro encuentro con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Al final del día tendrá una cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Sábado 14 de noviembre

Por la mañana, el papa participará del rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

Luego viajará en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde oficiará una misa.

Más tarde está previsto que regrese hacia Chiclayo y tenga un encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del año jubilar en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo 15 de noviembre

El domingo, el papa León viajará hacia Cusco, donde se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Más tarde participará de la oración del Ángelus, en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Más tarde regresará desde Cusco hacia Pucallpa, donde por la tarde tendrá un encuentro con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

El día seguirá con una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, y finalmente regresará a Lima en horas de la noche.

Lunes 16 de noviembre

En el último día de la gira, el Papa visitará al personal y a los asistidos de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados ubicada en Callao, Perú.

Luego dará una misa en la Base Aérea Las Palmas y posteriormente se despedirá con una ceremonia en la Base Aérea del Callao, y pasadas las 13:45, partirá hacia Roma.

Martes 17 de noviembre

La llegada del papa León a Roma está prevista para las 10:25 de la mañana, hora local.