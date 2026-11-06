Hoffmann (UDI) reconoce “desafección” oficialista en medio del caso Rabat y admite tensión en la derecha: “Somos caníbales”

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, reconoció la existencia de una “desafección” de algunos parlamentarios oficialistas con el Gobierno y sostuvo que el problema es anterior y más profundo que la crisis desatada por la situación del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En entrevista con CNN Chile Radio, la dirigente gremialista planteó que el Ejecutivo necesita fortalecer la conversación y la confianza con los partidos, parlamentarios y otras autoridades que sustentan políticamente al Gobierno.

“Sí, hay una desafección (…) yo creo que es más profundo que la crisis actual”, afirmó.

Según Hoffmann, el caso Rabat terminó por evidenciar un malestar que ya existía y que responde, entre otros factores, a la necesidad de que los partidos se sientan más involucrados en las decisiones y en el rumbo de la administración.

“Tiene más que ver con precisamente ver tu propio proyecto político reflejado (…) con ser parte de las decisiones, ser parte de los cambios, ser parte de las rutas, el trazado que toma el Gobierno”, explicó.

La vicepresidenta de la UDI sostuvo que el Presidente José Antonio Kast debe profundizar la relación con las fuerzas oficialistas y aprovechar la actual crisis para fortalecer la coalición.

“Hay un déficit no solamente en términos de un menosprecio hacia la política, sino que también una necesaria confianza al interior del Gobierno con los partidos”, señaló.

Hoffmann planteó que diputados, senadores y alcaldes pueden actuar como una “caja de resonancia” de la gestión del Ejecutivo, pero para ello deben sentirse parte del proyecto.

“Involucrar más a los partidos, involucrar más a los parlamentarios, a los alcaldes”, afirmó al ser consultada por los cambios que considera necesarios.

“Somos caníbales”

La dirigente también reconoció las tensiones existentes entre los distintos sectores de la derecha y llamó a superar las disputas internas para consolidar una coalición capaz de gobernar conjuntamente.

“Somos caníbales, hoy día está un poco tapado, pero hay mucha tensión entre nosotros, se nota, se siente”, sostuvo.

En ese contexto, Hoffmann aseguró que la actual etapa puede convertirse en una oportunidad para mejorar la coordinación entre los partidos y La Moneda.

Respecto del caso Rabat, reiteró que habría preferido una salida temprana del ministro, aunque señaló que la decisión de mantenerlo corresponde al Presidente y sostuvo que esa controversia no explica por sí sola el distanciamiento que observa dentro del oficialismo.