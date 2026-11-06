Sernapesca incautó 7,7 toneladas de merluza común en el Terminal Pesquero: La carga no tenía documentación necesaria

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) incautó 7,7 toneladas de merluza común en medio de un operativo desarrollado en el ingreso del Terminal Pesquero Metropolitano.
El procedimiento, que se realizó durante la noche, fue desarrollado por funcionarios de Sernapesca de la Región Metropolitana, quienes detectaron un vehículo que transportaba más de 7 toneladas de merluza común fresca sin la Acreditación de Origen Legal (AOL).
La institución detalló que se trataba de un camión que contenía 7.695 kilogramos del recurso pesquero en estado fresco y entero, que estaba distribuido en 285 cajas plásticas.
Luego de revisar los antecedentes, se constató que la carga no mantenía la documentación correspondiente.
Tras ello, se citó al conductor del camión a tribunales y se decomisaron la merluza y el vehículo.
El director regional de Sernapesca Metropolitana, Marcelo Morales, destacó la acción y afirmó que “esta incautación es fruto del trabajo de fiscalización que realizamos en el Terminal Pesquero Metropolitano, dada su importancia en el sector”.
“Continuaremos monitoreando todos los puntos de la cadena de valor para resguardar la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos”, agregó.
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