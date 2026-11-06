Metro de Santiago cierra dos estaciones de Línea 1 por emergencia médica: Revisa cuáles son

Metro de Santiago informó este viernes el cierre de dos estaciones de la Línea 1 debido a una emergencia médica que afecta el funcionamiento habitual del servicio.
Según comunicó la empresa a las 09:57 horas, las estaciones San Pablo y Neptuno se encuentran cerradas y sin detención de trenes.
Además, Metro confirmó que la combinación en San Pablo permanece suspendida, por lo que los pasajeros no pueden efectuar el transbordo habitual entre las líneas 1 y 5 en esa estación.
Debido a la contingencia, la Línea 1 opera únicamente entre Pajaritos y Los Domínicos.
Por el momento, la empresa no ha entregado mayores antecedentes sobre la emergencia médica ni ha precisado cuándo se restablecerá completamente el servicio.
09:57 hrs. Estaciones cerradas #L1:
❌️ San Pablo (combinación suspendida)
❌️Neptuno
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 6, 2026
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