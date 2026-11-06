AFP ProVida es multada con $217 millones: Superintendencia de Pensiones detectó fallas en pagos de pensiones y otros servicios

La Superintendencia de Pensiones multó a AFP ProVida con UF 5.250, equivalentes a unos $217 millones, debido a una serie de incumplimientos que afectaron el pago de pensiones y otros servicios durante la migración de su sistema tecnológico en agosto de 2025.

Según informó Diario Financiero, el organismo formuló seis cargos contra la administradora. Entre las irregularidades detectadas figuran retrasos en pagos, problemas en las transferencias a compañías de seguros y fallas en sus canales de atención.

El incumplimiento más grave correspondió al pago tardío o incompleto de pensiones, una conducta que el regulador calificó como reiterada y por la cual estableció una sanción de UF 3.500. También se detectaron retrasos en el pago de cuotas mortuorias, asociados a una multa de UF 1.500.

En sus descargos, ProVida atribuyó las dificultades a la migración de su antiguo sistema hacia AFP.NET, plataforma operada por Sonda. La administradora sostuvo que se trató de un proceso de alta complejidad técnica, que presentó “inconvenientes operativos transitorios”, y aseguró que desplegó “todos sus esfuerzos y medios” para solucionarlos.

Los otros cargos estuvieron relacionados con transferencias incorrectas o tardías de fondos destinados a financiar rentas vitalicias, interrupciones en los sistemas de atención y deficiencias en la entrega de información regulatoria. Entre las fallas se identificó la caída total de AFP.NET entre el 7 y el 8 de agosto de 2025.

Aunque ProVida informó medidas correctivas y compensaciones a los afectados, la Superintendencia concluyó que estas acciones no repararon completamente los incumplimientos. De hecho, las compensaciones por los retrasos en las pensiones de agosto de 2025 se efectuaron recién el 19 de febrero de 2026.

La autoridad había calculado inicialmente una multa de UF 7.500, unos $310 millones, pero aplicó una rebaja de 30% considerando las medidas adoptadas y la colaboración de la administradora durante la investigación.

La sanción todavía puede ser impugnada. ProVida dispone de cinco días hábiles para presentar un recurso de reposición ante la Superintendencia o de 15 días para reclamar ante la Corte de Apelaciones de Santiago, contados desde la notificación correspondiente.