EA revive 25 juegos clásicos en Steam: Road Rash, Wing Commander y Ultima regresan con mejoras y descuentos

Electronic Arts (EA) anunció el relanzamiento de 25 videojuegos clásicos de PC en Steam, entre ellos títulos de las franquicias Road Rash, Wing Commander y Ultima, además de otras producciones emblemáticas como Theme Hospital y Crusader.

La colección, disponible desde el 5 de noviembre, incluye siete ediciones de aniversario completamente restauradas y otros 18 juegos que llegan por primera vez a la plataforma de Valve.

Los títulos también están disponibles en GOG y EA App, con precios que parten desde los US$4,99 y promociones especiales de lanzamiento.

Una restauración que recuperó más de 1.500 escenas cinematográficas

El proyecto comenzó después de que EA descubriera un archivo físico con miles de cintas Betacam, VHS y D1, además de otros materiales audiovisuales utilizados durante el desarrollo de sus videojuegos originales.

Entre los hallazgos se encontraban las grabaciones maestras de numerosas secuencias cinematográficas, conocidas como Full-Motion Video (FMV), que se consideraban perdidas.

Gracias a su digitalización, los desarrolladores consiguieron restaurar más de 1.500 escenas de los siete títulos seleccionados para recibir ediciones de aniversario.

Estas nuevas versiones conservan el apartado visual y la experiencia original, pero incorporan mejoras de compatibilidad con sistemas modernos, controles actualizados y optimizaciones de rendimiento.

En el caso de Wing Commander, EA también trabajó con la comunidad de jugadores para integrar modificaciones creadas por aficionados durante los últimos años.

Por su parte, Road Rash: 30th Anniversary Edition recupera la versión de PC de 1996, con mejoras de rendimiento de hasta 60 fotogramas por segundo y una banda sonora que incluye música de Soundgarden, Monster Magnet y otras bandas.

¿Cuáles son los 25 juegos clásicos que EA lanzó en Steam?

La colección se divide en siete ediciones restauradas y otros 18 títulos que conservan las características de sus versiones originales.

Las siete ediciones de aniversario:

Road Rash: 30th Anniversary Edition

Wing Commander: 35th Anniversary Edition

Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition

Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition

Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition

Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition

Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition

Los otros 18 videojuegos disponibles:

Wing Commander: Privateer

Wing Commander: Academy

Wing Commander: Armada

Strike Commander

Theme Hospital

Crusader: No Remorse

Crusader: No Regret

Ultima I: The First Age of Darkness

Ultima II: The Revenge of the Enchantress

Ultima III: Exodus

Ultima IV: Quest of the Avatar

Ultima V: Warriors of Destiny

Ultima VI: The False Prophet

Ultima VII: The Complete Edition

Ultima VIII: Gold Edition

Ultima IX: Ascension

Ultima Underworld I

Ultima Underworld II

Precios y descuentos de los clásicos de EA

Las siete ediciones de aniversario tienen un precio habitual de US$9,99 cada una, mientras que los 18 títulos restantes cuestan US$4,99 por juego. Los valores pueden variar según la región y la plataforma.

Para celebrar el lanzamiento, Electronic Arts anunció descuentos especiales en Steam y GOG hasta el 19 de noviembre.

Además, quienes ya hayan adquirido una copia digital de alguno de los títulos de Wing Commander restaurados en GOG o EA App recibirán gratuitamente la actualización a su respectiva edición de aniversario en la misma plataforma.