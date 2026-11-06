Condenan a comunidad de edificio a pagar más de $16 millones por filtraciones de agua que dañaron un departamento

El 22° Juzgado Civil de Santiago condenó a la comunidad de un edificio a pagar una indemnización de $16.399.641 al propietario de un departamento que sufrió daños producto de filtraciones de agua provenientes de la cubierta del inmueble.

Según lo informado por el Poder Judicial, el juez Gabriel Ibáñez Lastra acogió parcialmente la demanda presentada contra el Condominio Sensación, ubicado en la comuna de Santiago, tras establecer que la comunidad actuó negligentemente al no solucionar las filtraciones que afectaban a uno de sus departamentos.

El propietario denunció que los problemas comenzaron en septiembre de 2023, provocando deterioros en cielos, pisos, muros y revestimientos, además de daños por humedad en el baño. Por ello, exigió inicialmente una indemnización de $35 millones para financiar las reparaciones.

Aunque la comunidad acreditó que había realizado trabajos de reparación y otras gestiones, el tribunal determinó que estas medidas fueron insuficientes.

Al respecto, el fallo señala que “la conducta de la demandada resulta atribuible a título de negligencia, al no haberse adoptado medidas eficaces para impedir la persistencia de las filtraciones provenientes de la cubierta del edificio”.

Un informe pericial realizado en julio de 2025 constató daños en el living comedor, cocina y baño del departamento, aunque descartó afectaciones estructurales.

Asimismo, estableció que las filtraciones estaban relacionadas con deficiencias en la impermeabilización de la losa superior, sin confirmar que provinieran específicamente de la piscina ubicada en la azotea del edificio.

Finalmente, el juzgado fijó la indemnización en $16.399.641, correspondiente a 418,42 UF según el valor considerado en el informe pericial. El tribunal rechazó tanto el monto de $35 millones solicitado por el demandante como la alternativa de que la comunidad ejecutara directamente las reparaciones, ordenando el pago de la suma determinada por los especialistas.