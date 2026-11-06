Corea del Sur aprueba construcción de submarinos de propulsión nuclear para enfrentar amenazas de Corea del Norte

Corea del Sur aprobó este viernes un plan para desarrollar y fabricar submarinos de ataque de propulsión nuclear, cuyo inicio está previsto para 2027 y que busca fortalecer sus capacidades militares frente a las amenazas nucleares y balísticas de Corea del Norte.

La decisión fue adoptada por el comité de revisión de armamento del Ministerio de Defensa surcoreano, que dio luz verde al programa Jang Bogo N, impulsado por la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA).

El proyecto contempla la construcción de submarinos con propulsión nuclear y armamento convencional. Según el calendario previsto, la primera embarcación sería botada a mediados de la década de 2030 y entraría en servicio a fines de ese periodo o posteriormente.

La iniciativa cuenta con el consentimiento de Estados Unidos y considera el uso de pequeños reactores nucleares modulares, que serán adquiridos directamente por el Gobierno surcoreano. Estos funcionarán con uranio de bajo enriquecimiento, cuya concentración será inferior al 20%.

Para acelerar el desarrollo, las autoridades eximieron al programa de un estudio preliminar de viabilidad, procedimiento habitual en las adquisiciones militares. La excepción fue concedida en agosto debido al carácter reservado del proyecto.

¿Cuánto costará el programa de submarinos nucleares?

La DAPA prevé seleccionar al fabricante mediante una licitación pública durante el primer semestre de 2027 y formalizar el contrato antes de que termine ese año.

Aunque el presupuesto definitivo todavía no ha sido aprobado, estimaciones recogidas por la agencia Yonhap apuntan a la fabricación de al menos tres submarinos de 8.000 toneladas, con una inversión cercana a los 28,9 billones de wones.

Según las autoridades surcoreanas, las embarcaciones permitirán ampliar las capacidades submarinas del sistema de ataque preventivo Kill Chain, uno de los componentes de la estrategia de defensa del país frente a una eventual agresión norcoreana.

El comité también aprobó el desarrollo de una nueva versión del misil táctico superficie-superficie KTSSM-I, conocido como “asesino de artillería”, que tendrá un alcance un 30% superior al modelo anterior.

Este sistema busca neutralizar posiciones de artillería de largo alcance de Corea del Norte que podrían amenazar el área metropolitana de Seúl. Su desarrollo está previsto entre 2028 y 2035, con una inversión estimada de 537.000 millones de wones.

Entre las otras iniciativas autorizadas figuran la modernización de los sistemas de comunicaciones militares, la renovación de patrulleras portuarias y la sustitución del helicóptero presidencial por un modelo S-92A Plus de Lockheed Martin.