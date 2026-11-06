Hallan cuerpo de mujer en el río Mapocho: PDI investiga lesiones y posible intervención de terceros

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en las compuertas del río Mapocho, a la altura del puente Balmaceda, en la comuna de Santiago.

Según los antecedentes preliminares, la víctima habría caído al cauce desde el puente Loreto, en Recoleta, y posteriormente fue arrastrada por la corriente cerca de 1,5 kilómetros hasta el lugar donde se produjo el hallazgo.

Personas que transitaban por el sector advirtieron la presencia del cuerpo en el agua y dieron aviso a las autoridades. Hasta el sitio concurrieron equipos de Bomberos, Carabineros y la PDI para efectuar las labores de recuperación.

Sebastián Duc, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, confirmó que la víctima todavía no ha sido identificada.

“Se logró recuperar el cuerpo, determinándose que era un cuerpo de una mujer. De momento no está identificada y se están realizando las diligencias para determinar su identidad y la causa de muerte”, señaló.

PDI investiga lesiones en el cuerpo

El subprefecto Daniel Venegas, jefe del Departamento de Operaciones Subacuáticas, informó que el cuerpo presentaba lesiones que, de manera preliminar, podrían estar relacionadas con su desplazamiento por el río.

La mujer “presentaba lesiones, sin embargo, son atribuidas al cauce del río. Se están realizando diligencias para establecer si existe participación de terceras personas”, explicó.

Por ahora, las autoridades no han establecido las circunstancias en que la víctima cayó al agua ni la causa exacta de su fallecimiento, antecedentes que deberán ser esclarecidos mediante las diligencias policiales.