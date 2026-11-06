IPC de octubre registra aumento de 0,5%: Destacan alzas en transportes, alimentos y bebidas no alcohólicas

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre presentó una variación mensual de 0,5%, registrando una acumulación de 4,5% en lo que va del año y de 4,5% a 12 meses.

En el décimo mes del año, seis de las 13 divisiones que conforman la canasta aportaron con incidencias positivas en la variación mensual. En tanto, cinco tuvieron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Entre las que tuvieron aumentos en sus precios se encuentran transporte (2,0%) con 0,265 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,0%) con 0,231 pp.

En detalle, en la división de transporte, el INE informó que anotó aumentos en 8 de sus 11 clases y que la más importante fue la de combustibles para vehículos personales (5,6%), seguida de transporte aéreo de pasajeros (4,2%).

De los 25 productos que conforman la división, 12 tuvieron incrementos en sus precios, destacando la gasolina (4,5%) y el transporte aéreo internacional (13,0%).

En la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, hubo alzas mensuales en 13 de sus 15 clases. Entre ellas, hortalizas, legumbres y tubérculos (4,6%), seguida de pan, cereales, harinas y pastas (0,8%).

Y de los 81 productos que componen la división, 56 reportaron aumentos de precios, destacando papas (12,0%) y tomates (11,2%).

IPC de octubre: Divisiones con bajas mensuales

De las divisiones que tuvieron bajas mensuales en sus precios están vestuario y calzado (-4,1%), que presentó una incidencia de -0,098 pp.

La categoría registró bajas mensuales en tres de sus cuatro clases. La más importante fue vestuario (-3,9%), seguida de calzado (-4,7%).

En tanto, de los 23 productos que son parte de la división, 20 tuvieron bajas en sus precios. Destacaron zapatillas para hombre (-5,4%) y pantalones para hombre (-5,5%).