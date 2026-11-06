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Presupuesto 2027: Comisión rechazó partida de Educación y fondos para programas de los ministerios de Interior y Cultura

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Presupuesto 2027: Comisión rechazó partida de Educación y fondos para programas de los ministerios de Interior y Cultura/Agencia Uno

La Comisión Especial Mixta concluyó la votación de las distintas partidas de la Ley de Presupuestos 2027.

En el debate se analizaron los recortes al Ministerio de Educación y se votó una indicación que solicitaba eliminar toda la partida. Los resultados fueron de dos votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones, por lo que el presupuesto fue rechazado.

También se discutió la rebaja de fondos para solventar los liceos bicentenarios y la medición de los aprendizajes, además de la polémica eliminación del programa “Yo elijo mi PC”.

La tramitación respecto al financiamiento de Educación continuará en próximas instancias.

Presupuesto 2027: Comisión rechazó partida de Educación y fondos para programas de los ministerios de Interior y Cultura/Agencia Uno

Presupuesto 2027: Comisión rechazó partida de Educación y fondos para programas de los ministerios de Interior y Cultura/Agencia Uno

Durante la jornada también se visaron los fondos del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio del Medio Ambiente. 

En el caso del MOP, se aprobaron por mayoría los recursos para Vialidad, Agua Potable Rural, Servicios Sanitarios Rurales, Obras Hidráulicas y Obras Portuarias. Adicionalmente, se respaldaron indicaciones del Ejecutivo para posibilitar el ingreso de obras nuevas y permitir el mejoramiento de obras contra la movilidad.

Mientras que la partida de Medio Ambiente fue respaldada con 13 votos a favor y 9 en contra. Previo a ello, se aprobó que a partir del 1 de enero de 2027 el ministerio pueda “ejecutar programas y llamar concursos reasignando recursos durante el año”.

Presupuestos 2027: Programas de Interior y Cultura fueron rechazados

Si bien los fondos a los ministerios de Cultura e Interior también fueron aprobados, tuvieron algunos capítulos rechazados.

En concreto, se trata de los recursos dirigidos a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y Senapred, respectivamente.

El Ministerio del Interior tuvo sus recursos aprobados con 13 votos a favor y 8 en contra. En el caso del capítulo relativo a Senapred, este venía rechazado desde la subcomisión de presupuestos respectivas.

Presupuesto 2027: Comisión rechazó partida de Educación y fondos para programas de los ministerios de Interior y Cultura/Agencia Uno

Presupuesto 2027: Comisión rechazó partida de Educación y fondos para programas de los ministerios de Interior y Cultura/Agencia Uno

De manera adicional, la Comisión Especial Mixta visó los fondos del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, tenencia de animales de compañía, Senda, el programa de asuntos indígenas y Servicio Nacional de Migraciones.

En tanto, la partida para los recursos del Ministerio de las Culturas tuvo 14 votos a favor y 9 en contra.

Se mantuvo el rechazo al capítulo 2 sobre la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que “venía cuestionado desde la subcomisión mixta respectiva”. Será el Gobierno el que tendrá que reponer el capítulo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

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