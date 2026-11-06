Presupuesto 2027: Comisión rechazó partida de Educación y fondos para programas de los ministerios de Interior y Cultura

La Comisión Especial Mixta concluyó la votación de las distintas partidas de la Ley de Presupuestos 2027.

En el debate se analizaron los recortes al Ministerio de Educación y se votó una indicación que solicitaba eliminar toda la partida. Los resultados fueron de dos votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones, por lo que el presupuesto fue rechazado.

También se discutió la rebaja de fondos para solventar los liceos bicentenarios y la medición de los aprendizajes, además de la polémica eliminación del programa “Yo elijo mi PC”.

La tramitación respecto al financiamiento de Educación continuará en próximas instancias.

Durante la jornada también se visaron los fondos del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio del Medio Ambiente.

En el caso del MOP, se aprobaron por mayoría los recursos para Vialidad, Agua Potable Rural, Servicios Sanitarios Rurales, Obras Hidráulicas y Obras Portuarias. Adicionalmente, se respaldaron indicaciones del Ejecutivo para posibilitar el ingreso de obras nuevas y permitir el mejoramiento de obras contra la movilidad.

Mientras que la partida de Medio Ambiente fue respaldada con 13 votos a favor y 9 en contra. Previo a ello, se aprobó que a partir del 1 de enero de 2027 el ministerio pueda “ejecutar programas y llamar concursos reasignando recursos durante el año”.

Presupuestos 2027: Programas de Interior y Cultura fueron rechazados

Si bien los fondos a los ministerios de Cultura e Interior también fueron aprobados, tuvieron algunos capítulos rechazados.

En concreto, se trata de los recursos dirigidos a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y Senapred, respectivamente.

El Ministerio del Interior tuvo sus recursos aprobados con 13 votos a favor y 8 en contra. En el caso del capítulo relativo a Senapred, este venía rechazado desde la subcomisión de presupuestos respectivas.

De manera adicional, la Comisión Especial Mixta visó los fondos del programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal, tenencia de animales de compañía, Senda, el programa de asuntos indígenas y Servicio Nacional de Migraciones.

En tanto, la partida para los recursos del Ministerio de las Culturas tuvo 14 votos a favor y 9 en contra.

Se mantuvo el rechazo al capítulo 2 sobre la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, que “venía cuestionado desde la subcomisión mixta respectiva”. Será el Gobierno el que tendrá que reponer el capítulo en la Cámara de Diputadas y Diputados.