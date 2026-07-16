Tras captura de prófugo por crimen de cabo Nain: General Araya confirma que carabinero herido está en “extrema gravedad”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó una actualización del estado de salud de los dos carabineros heridos ayer en las cercanías de Valdivia (Región de Los Ríos) en el marco de un operativo de búsqueda del último prófugo por el asesinato del cabo Eugenio Nain, hecho ocurrido en octubre del 2020.

El procedimiento de este miércoles se registró en el sector Las Minas, donde se logró la captura del imputado Carlos Cancino -presunto autor material del crimen-, quien disparó en contra de los funcionarios.

Uno de ellos recibió un impacto de bala en el rostro, mientras que el otro fue impactado en el abdomen. Fueron trasladados al Hospital Regional de Valdivia.

Así, Arrau confirmó que el carabinero que fue baleado en la cara está en una “situación muy crítica” y que los médicos han señalado que no hay posibilidad de traslado, ya que no conviene por su estado de salud.

Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, afirmó que el cabo primero “está en extrema gravedad”, mientras que el segundo efectivo ya fue dado de alta.