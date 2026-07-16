Sistema frontal: Gobierno informa que no hay situaciones graves y actualiza afectaciones en zona centro-sur

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron un nuevo balance del sistema frontal que se desarrolla en la zona centro-sur del país.

Principalmente, las autoridades informaron que no se han reportado situaciones graves derivadas del evento.

“Hoy día no hay situaciones graves de emergencia. No hay alertas rojas en ninguna parte del país, sin perjuicio de la alarma meteorológica por lluvias extremas que ya se ha ido detallando permanentemente”, afirmó Pavez.

Por su parte, Cebrián detalló la situación por regiones, señalando que hasta ahora hay nueve personas damnificadas en La Araucanía, 45 personas aisladas en el Maule y nueve albergados.

En Biobío hay una vivienda con daño mayor y 46 con daño en evaluación.

El subsecretario también comentó que se establecieron perímetros de seguridad para la evacuación de dos campamentos en la Región Metropolitana, “La Islita” en Puente Alto y el que está en la ribera del río Mapocho.

En Talagante se evacuó de manera preventiva a 1.400 personas desde un campamento, operativo que contó con apoyo de personal del Ejército y del municipio para traslados hacia albergues.