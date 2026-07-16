Más de 124 mil personas sin luz en La Araucanía por sistema frontal: Villarrica, Pucón y Temuco entre las comunas más afectadas

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que hay más de 124 mil clientes sin luz en la Región de La Araucanía, en el contexto de las lluvias y el viento que afectan la zona.

Hasta las 9:00 horas de este jueves, distintas regiones han reportado interrupciones del suministro eléctrico.

La Araucanía tiene 124.776 personas sin servicio. Las comunas más afectadas son Villarrica con 31.704 casos, y le siguen Pucón (19.672) y Temuco (13.442).

Por otro lado, en Biobío se han reportado 86.858 clientes sin suministro de electricidad, mientras que en Valparaíso hay 15.850 personas sin luz.

También el Maule con 14.397, la Región Metropolitana con 14.190 y Ñuble con 12.527.