Más de 318 mil clientes están sin luz en Chile: Estas son las regiones más afectadas

Más de 318 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en Chile durante la mañana de este jueves, en medio de la emergencia preventiva declarada por el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Según el balance actualizado a las 09:00 horas, un total de 318.714 clientes se encuentran sin luz, con interrupciones reportadas en 16 regiones.

La situación más crítica se registra en La Araucanía, que concentra 138.169 clientes afectados, convirtiéndose en la región con mayor número de cortes de suministro.

Las regiones más afectadas por los cortes de luz

Después de La Araucanía, la región con más clientes sin electricidad es Biobío, con 87.967 afectados.

Más atrás aparecen la Región Metropolitana, con 18.772; Maule, con 18.314; y Valparaíso, con 17.951 clientes sin suministro.

El reporte también registra cortes en O’Higgins, con 10.943 clientes afectados; Los Ríos, con 10.639; y Ñuble, con 10.090.

Detalle regional de clientes sin luz

La Araucanía: 138.169 clientes

Biobío: 87.967 clientes

Región Metropolitana: 18.772 clientes

Maule: 18.314 clientes

Valparaíso: 17.951 clientes

O’Higgins: 10.943 clientes

Los Ríos: 10.639 clientes

Ñuble: 10.090 clientes

Coquimbo: 2.128 clientes

Los Lagos: 2.056 clientes

Atacama: 1.623 clientes

Aysén: 45 clientes

Tarapacá: 8 clientes

Arica y Parinacota: 4 clientes

Antofagasta: 4 clientes

Magallanes: 1 cliente

Emergencia preventiva por sistema frontal

El Gobierno declaró una emergencia preventiva en diez regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, debido a las posibles consecuencias del evento meteorológico.

La medida está vigente entre el 13 y el 21 de julio, período en que se esperan lluvias, viento y otras afectaciones asociadas al sistema frontal.

Ante este escenario, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas a reforzar sus planes de contingencia, aumentar las brigadas en terreno y mantener operativos sus canales de atención.

El organismo puso especial énfasis en la atención de pacientes electrodependientes y en la reposición oportuna del servicio en las zonas afectadas.