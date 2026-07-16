Kast pide coordinación institucional ante sistema frontal y solicita a la FACh prepararse para eventuales puentes aéreos: “Chile se cuida entre todos”

El presidente José Antonio Kast destacó este jueves el despliegue institucional frente al sistema frontal que afecta a gran parte del país y pidió mantener la coordinación entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas, las policías, las autoridades locales y la sociedad civil.

Desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), el mandatario afirmó que la institucionalidad “está operando” y agradeció el trabajo de las distintas entidades que se han desplegado para enfrentar eventuales emergencias.

“Es imposible detener un fenómeno climático, pero podemos estar preparados para reaccionar lo mejor posible”, sostuvo Kast.

Kast destaca rol de la FACh ante eventuales emergencias

El jefe de Estado valoró las capacidades de la Fuerza Aérea para responder ante situaciones críticas, especialmente en zonas que puedan quedar aisladas producto del sistema frontal.

“Hoy día estamos viendo una vez más cómo la Fuerza Aérea está preparada para reaccionar, para operar, como todos lo pudimos ver, por ejemplo, en tiempos de pandemia”, señaló.

Kast recalcó que la FACh cuenta con aeronaves, helicópteros, puestos de mando y unidades móviles que permiten llegar con ayuda a distintos puntos del territorio o realizar rescates en caso de ser necesario.

“Aquí ustedes ven el despliegue de helicópteros y de aeronaves que pueden llegar a distintos lugares con ayuda, pero también para rescatar gente”, indicó.

El mandatario señaló que una de las solicitudes realizadas a la Fuerza Aérea es mantenerse preparada ante la posibilidad de habilitar puentes aéreos.

Esto, explicó, ante eventuales afectaciones mayores que puedan dejar ciudades o localidades aisladas, especialmente si se producen cortes de rutas o daños en infraestructura crítica.

“Nuestra nación en tiempos anteriores ha vivido lo que es el corte de puentes, y más allá de que vamos a tener puentes mecano preparados y dispuestos, siempre tenemos que estar mirando si hay situaciones de afectación mayor en ciudades que queden aisladas”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la coordinación aérea también debe considerar a privados que puedan colaborar con aeronaves o helicópteros, siempre bajo conducción institucional.

Llamado a canalizar ayuda privada por vías institucionales

Kast también abordó la disposición de empresas privadas para colaborar durante la emergencia, especialmente compañías mineras, constructoras y firmas con maquinaria de movimiento de tierra.

Sin embargo, enfatizó que esa ayuda debe ser organizada y coordinada a través de Senapred, el Ministerio del Interior y las instituciones correspondientes.

“Aquí hay muchas personas que también quieren colaborar, pero tiene que ser vía institucional. Y nosotros tenemos que generar esa acción colaborativa”, señaló.

El Presidente agregó que la colaboración no puede limitarse solo a prestar maquinaria o vehículos, sino que también debe considerar los insumos y operadores necesarios.

“No sacamos nada si nos dicen le facilito un helicóptero, le facilito un camión, si no nos colaboran también con los insumos, sea el petróleo, sean los operadores”, afirmó.

“Chile se cuida entre todos”

El mandatario insistió en que la respuesta al sistema frontal requiere una acción coordinada del Estado, las autoridades regionales y comunales, las Fuerzas Armadas, las policías y la sociedad civil.

“Esto es una acción coordinada y colaborativa de toda la nación para ayudarle a las personas más necesitadas. Cuando decimos Chile se cuida, se cuida entre todos”, sostuvo.

Durante la jornada, además, el Gobierno confirmó la suspensión de clases para este viernes en regiones afectadas por el sistema frontal, medida que incluye desde Atacama hasta Maule.

Tras su visita al Grupo 10 de la FACh, Kast adelantó que continuaría recorriendo instalaciones del Ejército y sostendría actividades junto a autoridades de la Región Metropolitana.