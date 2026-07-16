Ministro Arrau tras detención de “El Rana”: “Ahora se debe ir por quienes lo encubrieron”

El ministro Martín Arrau se refirió a la detención de Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, y pidió avanzar contra quienes lo habrían encubierto o protegido durante el tiempo en que permaneció prófugo.

Cancino es sindicado como presunto autor material del homicidio del cabo segundo Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020 en la Región de La Araucanía.

Su captura se concretó en medio de un operativo policial desarrollado en Valdivia, procedimiento en que dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos.

Arrau apunta a eventuales encubridores

A través de su cuenta de X, Arrau sostuvo que la detención de Cancino “no es un final” y planteó que ahora corresponde investigar a quienes lo ayudaron a mantenerse prófugo.

“La detención de Carlos Cancino no es un final: ahora se debe ir por quienes lo encubrieron, lo protegieron y le permitieron mantenerse prófugo durante años”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Nadie puede esconder a un asesino de Carabineros y pretender quedar impune”.

“En Chile las policías se respetan”

El ministro también defendió el rol de las policías y sostuvo que quienes las desafíen deben enfrentar consecuencias judiciales.

“Es hora de que se entienda que en Chile las policías se respetan. Y quienes las desafíen deberán responder ante la justicia y hacerlo tras las rejas”, señaló.

Las declaraciones se dan luego del operativo que permitió la captura de “El Rana”, quien era buscado por su presunta participación en el homicidio del cabo Naín.

La detención de Carlos Cancino no es un final: ahora se debe ir por quienes lo encubrieron, lo protegieron y le permitieron mantenerse prófugo durante años. Nadie puede esconder a un asesino de Carabineros y pretender quedar impune. Es hora de que se entienda que en Chile las… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 16, 2026

Operativo dejó carabineros heridos

Durante el procedimiento, realizado en el sector de Punucapa, en Valdivia, dos funcionarios de Carabineros resultaron lesionados.

Uno de ellos permanece en estado de extrema gravedad tras recibir un impacto balístico, según informó la institución durante la jornada.