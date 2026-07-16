Valparaíso: Informan cierre preventivo de la Cuesta La Dormida por condiciones meteorológicas

La Municipalidad de Olmué informó sobre el cierre preventivo de la Cuesta La Dormida en la Región de Valparaíso.

La medida se tomó considerando el pronóstico meteorológico para la región, en el marco del sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

“En consideración al actual pronóstico meteorológico, los antecedentes técnicos informados por profesionales del área de gestión de riesgos de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y de la Dirección de Vialidad, en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco, se informa a la ciudadanía el cierre de la Cuesta La Dormida (Ruta F-100-G)”, informaron las autoridades.

El cierre de la Cuesta La Dormida regirá a partir de las 13:00 horas de este jueves 16 de julio y se mantendrá “hasta nuevo aviso”.

La municipalidad indicó que en Olmué el corte será en el kilómetro 15 y que la medida “busca resguardar la seguridad de todas las personas que transitan por la ruta ante las condiciones meteorológicas pronosticadas”.



Las autoridades llamaron a la ciudadanía a “conducir con precaución, planificar sus desplazamientos y mantenerse informada a través de los canales oficiales”.