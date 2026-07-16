Biobío: Senapred activa alerta SAE y ordena evacuar sector del borde costero de Penco por marejadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó este jueves evacuar el borde costero del sector Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, Región del Biobío, debido a las marejadas que afectan la zona.

Para reforzar la evacuación en terreno, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), por lo que envió un mensaje a los teléfonos celulares de las personas que se encuentran en el área.

A través de sus redes sociales, Senapred informó: “¡ATENCIÓN! Por marejadas #SENAPRED solicita evacuar borde costero de sector Cerro Verde Bajo en la comuna de #Penco, Región del Biobío”, explicando que “para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE”.

Junto con ello, el organismo llamó a seguir las instrucciones de las autoridades y los equipos de emergencia. “RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, señaló.