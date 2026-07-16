Marejadas anormales en el borde costero por sistema frontal: Se prevén olas de hasta 5 metros

La Armada emitió un aviso por marejadas anormales en el borde costero del país, en el marco del sistema frontal que se desarrolla en la zona centro-sur.

Las proyecciones indican que el fenómeno se dará desde el sector de Huasco hasta el Golfo de Penas y el Archipiélago Juan Fernández.

En CNN Chile, el jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, capitán de Navío Gonzalo Espinoza, entregó una actualización de la situación, señalando que “estamos con una altura de ola de 4 a 5 metros en el borde costero”.

“Con el viento norte que tenemos en estos momentos en toda la región, la condición se debiera aumentar y la ola realmente ser importante ya a contar de horas de hoy en la tarde y se va a mantener así al menos hasta el día lunes”.

Consultado sobre cómo se determina si una marejada es anormal, Espinoza respondió que esto se mide de acuerdo a ciertos parámetros.

“Cuando hay sobrepasos de 1,5 o 2 metros, se decretan marejadas, pero cuando ya superan los 4 metros o se prevé que su intensidad, su período o su dirección de la ola son noroeste, con altura sobre 4 metros y un período importante de más allá de 14 segundos, se decreta entonces que son marejadas anormales, las cuales pueden infringir en la costa algún daño; puede haber salidas de mar, sobrepasos“, explicó.

El capitán de Navío llamó a la población al autocuidado, a “no aproximarse al borde costero y hacer caso a las autoridades. Aquí en Valparaíso, por ejemplo, están desplegados Carabineros, seguridad ciudadana, más la Armada de Chile con su Policía Marítima, resguardando el sector costero”.