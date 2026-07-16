Meteorología actualiza alerta por viento en siete regiones: Se prevén rachas de hasta 90 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó la alerta por viento que mantiene vigente para siete regiones de la zona central, debido al sistema frontal que afecta al país.

En la actualización, el organismo modificó las velocidades estimadas del viento para las distintas zonas que se verán afectadas.

La alerta se extiende desde la región de Coquimbo hasta la del Biobío y se mantendrá, por ahora, hasta la noche de este viernes 17 de julio.

Según explica la DMC, una alerta meteorológica se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

El pronóstico por región