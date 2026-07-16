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Decretan alarma meteorológica en la provincia de Huasco por “precipitaciones intensas”: Se proyecta caída de hasta 120 mm de agua

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Decretan alarma meteorológica en la provincia de Huasco por “precipitaciones intensas”: Se proyecta caída de hasta 120 mm de agua/Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma meteorológica para la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

La medida se debe al pronóstico de “precipitaciones intensas” que ocurrirán entre la madrugada del sábado 18 hasta la mañana del lunes 20 de julio.

El área afectada será la provincia completa, desde la costa hasta la precordillera.

De acuerdo a la DMC, se estima la caída de entre 80 y 120 milímetros de agua en Huasco.

Alarma meteorológica para la provincia del Huasco/Mapa DMC

Alarma meteorológica para la provincia del Huasco/Mapa DMC

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