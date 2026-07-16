Sistema frontal en Biobío: MOP reporta caída de árboles en rutas y llama a evitar traslados innecesarios

El seremi de Obras Públicas del Biobío, José Piña, entregó un balance sobre el estado de rutas y cauces en la región en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La autoridad informó que se han registrado múltiples caídas de árboles en distintas rutas, por lo que reforzó el llamado a la comunidad a evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

“Hemos tenido bastantes caídas de árboles en diversas rutas de la región, por lo tanto hacemos un llamado y reforzamos el llamado realizado por el delegado presidencial y el gobernador regional a mantenerse en casa, a evitar salir si no es necesario”, señaló Piña.

Rutas operativas, pero con incidentes por caída de árboles

El seremi del MOP aseguró que, pese a los incidentes, las rutas de la región se mantienen operativas.

Sin embargo, advirtió que los equipos reciben reportes constantes por caída de árboles, especialmente en la Ruta 150.

“Todas nuestras rutas están operativas, pero tenemos constantemente algún aviso de incidentes por caídas de árboles, especialmente en la Ruta 150, donde hoy día ya estamos apostados con dos cuadrillas para poder resolver rápidamente y habilitar rápidamente esta ruta en caso de algún incidente no previsto”, explicó.

Respecto de la conectividad en zonas cordilleranas, Piña sostuvo que los sectores se mantienen conectados, aunque existen dos incidentes puntuales.

Uno de ellos corresponde a la ruta que une Los Ángeles con Alto Biobío, donde una roca cayó durante el fin de semana y se encuentra en proceso de fragmentación para ser retirada.

“Esperemos que sea retirada, si no hoy, mañana a más tardar”, indicó.

El segundo caso corresponde a una ruta interior que une Los Ángeles con Santa Bárbara, la cual no está operativa. No obstante, la autoridad precisó que existen dos vías alternativas disponibles.

“Por lo tanto, la conectividad en la provincia de Biobío, en el sector cordillerano, está totalmente habilitada”, afirmó.

Monitoreo de cauces y alerta azul

En cuanto al estado de los ríos, el seremi del MOP señaló que los cauces se mantienen dentro de los rangos normales de operación frente a las lluvias.

De todos modos, indicó que existe especial atención sobre el río Pichilo y el río Curanilahue, ambos bajo alerta azul.

“Se está recomendando no transitar en la ribera de los ríos por posibles desbordes”, sostuvo.

Piña explicó que el monitoreo se realiza mediante un sistema de medición hidrométrico, que permite determinar cuándo corresponde elevar los niveles de alerta o adoptar medidas preventivas con la comunidad.

“Hoy en día estamos a un nivel en que todavía el río puede recibir más caudal. Si bien ha tenido un ascenso constante la cota de agua y por eso se decretó esta alerta, todavía tenemos capacidad hidráulica en ese cauce para poder soportar la lluvia”, explicó.

La autoridad insistió en el llamado a no acercarse a las riberas, debido a que el nivel del agua podría seguir aumentando y generar afectaciones a viviendas o personas.