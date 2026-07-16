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Senapred activó alerta SAE por crecidas de los ríos Pichilo y Curanilahue y llamó a evitar los sectores de las riberas

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Biobío: Senapred llama a evitar sector de la ribera del río Pichilo ante crecida del agua/Agencia Uno/Referencial

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la población a evitar el sector de la ribera del río Pichilo en Arauco (Región del Biobío).

La situación se debe a una alerta de crecida del curso de agua. 

Para reforzar el alertamiento preventivo, la institución activó la mensajería SAE.

Senapred también activó mensajería SAE por alerta de crecida del río Curanilahue en la comuna del mismo nombre.

Se pidió a las personas evitar el sector de la ribera del río.

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