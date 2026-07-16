Senapred activó alerta SAE por crecidas de los ríos Pichilo y Curanilahue y llamó a evitar los sectores de las riberas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la población a evitar el sector de la ribera del río Pichilo en Arauco (Región del Biobío).
La situación se debe a una alerta de crecida del curso de agua.
Para reforzar el alertamiento preventivo, la institución activó la mensajería SAE.
¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida del Río Pichilo, #SENAPRED hace un llamado a evitar sector de la ribera de dicho río en la comuna de #Arauco, Región del Biobío.
Para reforzar el alertamiento preventivo, #SENAPRED activó mensajería #SAE. pic.twitter.com/rxBjuyM7ea
— SENAPRED (@Senapred) July 16, 2026
Senapred también activó mensajería SAE por alerta de crecida del río Curanilahue en la comuna del mismo nombre.
Se pidió a las personas evitar el sector de la ribera del río.
¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida del Río Curanilahue, #SENAPRED hace un llamado a evitar sector de la ribera de dicho río en la comuna de #Curanilahue, Región del Biobío.
Para reforzar el alertamiento preventivo, #SENAPRED activó mensajería #SAE. pic.twitter.com/7RHPgHZVEm
— SENAPRED (@Senapred) July 16, 2026
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