Senapred activó alerta SAE por crecidas de los ríos Pichilo y Curanilahue y llamó a evitar los sectores de las riberas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a la población a evitar el sector de la ribera del río Pichilo en Arauco (Región del Biobío).

La situación se debe a una alerta de crecida del curso de agua.

Para reforzar el alertamiento preventivo, la institución activó la mensajería SAE.

¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida del Río Pichilo, #SENAPRED hace un llamado a evitar sector de la ribera de dicho río en la comuna de #Arauco, Región del Biobío.

Para reforzar el alertamiento preventivo, #SENAPRED activó mensajería #SAE. pic.twitter.com/rxBjuyM7ea — SENAPRED (@Senapred) July 16, 2026

Senapred también activó mensajería SAE por alerta de crecida del río Curanilahue en la comuna del mismo nombre.

Se pidió a las personas evitar el sector de la ribera del río.