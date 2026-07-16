Con fórmula del PPD: Senado aprueba la invariabilidad tributaria tras intenso debate

Durante este jueves, la Cámara Alta aprobó el artículo 29, relacionado con la invariabilidad tributaria, tras un intenso debate.

Con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención del senador Pedro Araya (PPD), la iniciativa fue aprobada en la sala del Senado.

La propuesta visada corresponde al acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Partido por la Democracia (PPD), en el cual los plazos de invariabilidad se ajustan según el monto de inversión del proyecto.

De esta forma, las inversiones de entre 50 y 100 millones de dólares tendrán una invariabilidad de 10 años; aquellas de entre 100 y 350 millones de dólares, de 15 años; y las superiores a 350 millones de dólares, obtendrán un beneficio de 20 años, que es el tope máximo.

Durante la votación, el senador Matías Walker, quien se manifestó a favor de la iniciativa, señaló que “la fórmula que acordaron los colegas senadores del Partido por la Democracia (PPD), antes que les hicieran bullying por redes sociales, era una fórmula muy inteligente porque garantizaba mayor invariabilidad con mayor inversión“.

Asimismo, valoró que, “a pesar de que finalmente ese acuerdo no resultó, el Gobierno mantuvo la fórmula porque es una fórmula que va a permitir mayor recaudación y mayor certeza a las inversiones”.

En paralelo, el senador del Partido Socialista (PS) Juan Luis Castro anunció una reserva de constitucionalidad con el fin de preparar el terreno legal para llevar la medida ante el Tribunal Constitucional (TC).