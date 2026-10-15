Tras apertura a posible tercera candidatura presidencial: Bachelet se reúne con líderes de oposición

Este jueves, la expresidenta Michelle Bachelet recibió a los líderes de partidos de oposición y al expresidente Gabriel Boric en la sede de la fundación Horizonte Ciudadano, en Ñuñoa.

A la instancia asistieron también el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona; la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; la líder del Frente Amplio, Gael Yeomans; el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, y el líder del PPD, Raúl Soto, además de representantes del Partido Liberal.

En su llegada a la reunión, Bachelet afirmó respecto a reordenar a la coalición: “No sé si ordenar; vamos a conversar”.

La cita ocurre luego de que la otrora mandataria revelara que no se cierra a una tercera candidatura presidencial.

Hace un par de días, en entrevista con el Canal TVU de la Universidad de Concepción, la exmandataria abordó la opción de ser candidata por tercera vez: “Yo creo que sí… yo creo que sí”.

Esos dichos surgieron tras retirar su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“Quienes pensaban que me iba a ir para la casa después de esto (el retiro de la candidatura), les tengo una mala noticia: eso no va a pasar. Espero estar con todos ustedes trabajando para que Chile sea un país más justo”, sostuvo en una actividad realizada en La Pintana.

Con todo, la situación reabrió el debate en torno a quién podría cumplir un rol articulador al interior de la oposición.