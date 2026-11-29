(CNN Español)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo a periodistas que es una “gran noticia” que el conservador Partido Popular de España (PP) esté en camino de obtener el mayor número de escaños en las elecciones del país.

Los resultados hasta el momento sugieren que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dejará el cargo tras ocho años en el poder.

“Hizo un trabajo terrible. Merece perder”, dijo Trump sobre Sánchez, quien se ha convertido en un crítico abierto de las políticas de la administración Trump en Medio Oriente y del poder de las empresas estadounidenses de redes sociales.

“A España no le está yendo muy bien en este momento”, afirmó el presidente.

El Partido Popular necesitará el apoyo del partido de extrema derecha Vox para formar un gobierno viable, lo que podría significar que un partido de extrema derecha comparta el poder en España por primera vez desde el fin del régimen del dictador Francisco Franco en 1975.