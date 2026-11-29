El senador Fidel Espinoza criticó el actuar de la bancada del Partido Socialista (PS) en medio de la crisis que vive la colectividad por el denominado caso Firmas.

En conversación con The Clinic, Espinoza calificó de “otro autogol” las críticas del senador Gastón Saavedra (PS) a su par Juan Luis Castro.

“Hoy día, el senador Gastón Saavedra aparece crucificando a su compañero de asiento y de bancada, Juan Luis Castro. No se entiende”, criticó.

En esa línea, planteó que “uno empieza a pensar en qué nos hemos convertido: en una bancada que era de unidad, de respeto, de trabajo, como la que tuvimos hasta marzo de este año, en una bancada que se transformó en una verdadera jauría, en donde cada cual se defiende por sí solo y, si es capaz de dilapidar a su compañero, lo hace”.

El parlamentario remarcó que “en una semana, hemos metido cinco o seis autogoles que nos han situado a nosotros en el centro del huracán”.

“Cuando el Gobierno estaba bajo las cuerdas, le hemos dado un oxígeno que la ciudadanía misma le estaba quitando con nuestras inconsistencias y errores no forzados”, añadió.

De esta forma, reiteró su apoyo a Castro para que se mantenga como jefe de comité, pese a los llamados de otros parlamentarios del partido a que dé un paso al costado.

“Estoy muy dolido con mis compañeros de bancada porque yo pudiese ser de las personas más lapidarias contra Castro y contra Vodanovic después de lo que yo vivía hace tres meses con la suspensión de mi militancia. Ellos miraron para el techo, pero yo soy una persona que cree que las cosas hay que mirarlas con objetividad”, precisó.

“La arremetida del PPD tiene claramente doble intención”

Espinoza atribuyó el endurecimiento de la postura del PPD al senador Pedro Araya y al timonel del partido, Raúl Soto.

Aseguró que Araya “tiene un conflicto de interés claro en cobrar revancha de lo que ocurrió por la comisión de Constitución“. Con ello aludió a la decisión del comité del Socialismo Democrático de sacar al senador de la instancia que presidía.

En el caso de Soto, señaló que el presidente del PPD “tiene una intención de querer arrebatarle el escaño a Juan Luis Castro en el Senado. Él está adelantando una contienda electoral”.

“Entonces, cuando uno ve esos conflictos de interés, tú dices: ¿por qué le vamos a quitar y por qué le vamos a soltar la mano a un compañero que, más que errores, ha tenido aciertos como jefe de bancada?”, cuestionó.

En ese sentido, afirmó que “la arremetida del PPD tiene claramente doble intención“.

“Ellos quieren sacar una ventaja política aquí para que nosotros le quitemos el respaldo a Juan Luis y después, cuando venga esa contienda, se diga que ellos no olvidan el caso Firmas y, por lo tanto, van a alegar que Castro no tiene la calidad moral para ser el candidato a senador”, explicó.