(CNN Español)- El opositor Partido Popular (PP), de derecha, ensanchó su ventaja sobre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de izquierda, y se encamina a ganar las elecciones generales, según los resultados preliminares difundidos hasta ahora.

Con el 70,41% de los votos escrutados, el PP gana al menos 134 escaños en el Congreso de los Diputados, 32,06% de la votación.

El PSOE aparece en segundo lugar con 117 escaños y el 29,31%, mientras que el partido de ultraderecha Vox de momento tiene 50 escaños y el 15,75% de la votación.

Las cifras preliminares abren la puerta a negociaciones para una eventual coalición de derecha entre el PP y Vox, que juntos alcanzarían el mínimo de 176 escaños del Congreso de los Diputados para formar gobierno.

De confirmarse, el escenario representaría una derrota para el socialista Pedro Sánchez, quien ha sido presidente del Gobierno de España desde 2018 y buscaba mantenerse en el cargo, en una campaña marcada por temas como la molestia ciudadana por el alto costo de la vida, la crisis de la vivienda y algunos casos de corrupción.