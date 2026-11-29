La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas en la zona sur del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la la tarde del miércoles 02 de diciembre hasta la tarde del viernes 04 de diciembre.

La DMC explicó que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

¿En qué regiones de la zona centro-sur habrá altas temperaturas?