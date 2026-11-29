La presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, reconoció este domingo que en la oposición no están seguros de contar con los votos necesarios para aprobar en la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Cabe recordar que el próximo lunes 30 de noviembre, a las 12:00 horas, se votará el libelo contra Rabat por la polémica en torno a las rebajas de penas concedidas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En Siete días, de Chilevisión, le preguntaron a Yeomans si la oposición cuenta con los votos suficientes para aprobar la acusación contra el secretario de Estado. “Hoy día no estamos seguros”, respondió.

En esa línea, señaló que desde la oposición han “visto algunos pronunciamientos de parlamentarios en donde no sabemos si van a llegar a votar o no. O sea, por ejemplo, no sabemos qué va a votar toda la bancada del PDG“.

La diputada remarcó que quien se abstenga “de todas formas, está apoyando al ministro Rabat. Porque la consecuencia de la abstención es que no va a ser aprobada la acusación constitucional”.

Las dudas de la oposición sobre el futuro de la acusación constitucional se relacionan con la postura que tomará el Partido de la Gente (PDG) y con las licencias médicas que han presentado algunos parlamentarios, entre ellos la diputada Pamela Jiles. A ello se suma la incertidumbre sobre si terminarán por abstenerse los diputados del oficialismo que, en un principio, no descartaron votar a favor del libelo.

Además, Yeomans defendió el momento en que se presentó la acusación. “Los responsables de que se apruebe o se rechace la acusación constitucional son los parlamentarios con su voto. Acá hay parlamentarios que pueden plantear una y otra excusa, pero lo importante es el voto, yo creo que el tiempo fue el adecuado, no ese es el problema“, afirmó.

Así las cosas, reiteró que Rabat cometió una falta constitucional y que “hay algunos capítulos que han sido respaldados por algunos abogados, a otros les parece que no, pero basta un capítulo para ser aprobada la acusación constitucional“.

“Yo les pediría, en este caso, sobre todo a los parlamentarios que hablan de la posición de la gente, que supuestamente respaldan a la gente, que voten como la gente hoy día quiere que haga su parlamentario, y en este caso hay un 60% en la última encuesta a favor de la acusación constitucional”, añadió.