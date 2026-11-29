(EFE)– Los partidos Yashar! (“¡Recto!”) del aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, y el Likud del aún mandatario en funciones, Benjamín Netanyahu, no mantendrán más reuniones para negociar, dijo a EFE una portavoz de Yashar!, en lo que los medios israelíes califican como un colapso de las conversaciones para formar un Gobierno de unidad.

“Por el momento esta es la situación”, afirmó la portavoz, respecto a que el partido no prevé nuevos encuentros con el Likud.

El diario Yedioth Ahronoth recoge que Eisenkot comunicó a Netanyahu en el encuentro este domingo su compromiso de formar una coalición con los partidos del bloque de oposición al mandatario, al que invitó a unirse al Ejecutivo una vez formado. “Esto significa que probablemente no habrá otra reunión entre ambos (…) los contactos se han interrumpido“, advierte.

Netanyahu habría exigido seguir en el cargo

Netanyahu exigía seguir en el cargo para “resolver” la guerra con Irán y ofreció a Eisenkot un sistema de rotaciones en el que ambos se turnarían el sillón en la oficina del primer ministro, cambiando una vez al año, según el periódico Haaretz. El diario asegura que Netanyahu pretendía ser el primero en el poder en estas rotaciones.

A raíz de las informaciones publicadas en medios, el Likud negó en un comunicado que Netanyahu hubiera pedido extender su mandato para hacer frente a una situación de seguridad y que, en su lugar, pidió acelerar las conversaciones.

“Hoy ha quedado claro que Eisenkot no tiene interés en un gobierno de unidad nacional“, dijo una fuente próxima a Netanyahu al Canal 12 de la televisión israelí.

Las reuniones de Eisenkot para formar un gobierno

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de Israel, tiene hasta el 6 de diciembre (ampliable hasta el 20) para formar un gobierno, fecha en la que expira el mandato presidencial recibido tras las elecciones del 27 de octubre.

Tras concluir el encuentro con Netanyahu, Eisenkot se reunió con el líder de uno de Beyajad, Naftali Bénet, cuyo partido forma parte de la coalición opositora que encabeza el exgeneral.

Medios israelíes recogen además que el aspirante a primer ministro tiene previsto un encuentro esta tarde con representantes de Judaísmo Unido de la Torá, uno de los partidos ultraortodoxos que estaban del lado de Netanyahu.

La ronda de encuentros se produce también un día después de que el líder del partido árabe Raam, Mansur Abás, calificara indirectamente como terrorista al grupo islamista palestino Hamás. Hacerlo es una de las condiciones que Eisenkot exige a los partidos para que formen parte de su coalición.

El pasado jueves, Abás aseguró en una entrevista de radio que Eisenkot formaría un Gobierno con los cuatro partidos del bloque opositor (Yashar!, Beyajad, Los Demócratas e Israel Beitenu) junto a Judaísmo Unido de la Torá y el propio Raam, mientras que la Lista Conjunta (la otra formación árabe de Israel) daría su apoyo externo a dicha alineación.

Yúsef Yabarín, presidente de la Lista Conjunta, reiteró este domingo su intención de dar una red de seguridad para que el Gobierno de Eisenkot salga adelante en un texto en la red social X: “El ancho de la red de seguridad que otorgaremos al gobierno que se levante y reemplace al gobierno de Netanyahu-Ben Gvir será tan amplio como la red de seguridad que ese gobierno otorgará a nuestro público”.